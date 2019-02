Rubati i costumi di scena: rinviato lo spettacolo dei Chicos Mambo al Colosseo di Torino. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Milano, dove i bauli contenenti i costumi di scena dei sei ballerini della compagnia di Philippe Lafeuille, sono stati trafugati. Per questo motivo gli artisti sono stati costretti ad annullare il loro tour teatrale, compresa la data prevista per il 21 febbraio al teatro Colosseo di Torino.

L’APPUNTAMENTO SLITTA AL 29 MARZO

L’appuntamento con i Chicos Mambo è comunque solo rimandato e non annullato. Lo spettacolo, infatti, si terrà venerdì 29 marzo. I biglietti acquistati per il 21 febbraio resteranno dunque validi e potranno essere utilizzati per la data di marzo, mentre chi volesse richiedere il rimborso potrà farlo secondo le modalità consuete, entro il 28 febbraio.