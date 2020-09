Rubati i motori dei motoscafi, il Circolo Eridano lancia l’appello: “Aiutateci a tornare presto sul fiume”

Analogo furto anche per il Cus: "Grave danno, proprio nel momento in cui stiamo cercando di superare i mesi di lockdown"

Quando hanno aperto il Circolo, di buon mattino, hanno fatto un’amara scoperta: i motori dei motoscafi utilizzati per i corsi erano stati rubati. A darne notizia, attraverso un toccante post su Facebook, i titolari del Circolo Eridano di corso Moncalieri, a Torino.

“Care socie e soci, amiche e amici del nostro Circolo e dei circoli sportivi del Po,

questa notte noi e il Cus abbiamo subito il furto dei motori dei motoscafi che utilizziamo per i corsi e per seguire ragazzi/e e master”, è l’incipit della lettera aperta pubblicata sulla pagina ufficiale del circolo.

“Furto ignobile e codardo di professionisti che col loro gesto ci hanno arrecato un grave danno economico, ma soprattutto hanno colpito i valori dello sport, del rispetto e dell’inclusione di tutte quelle persone, ragazzi e adulti, che rendono la nostra città più bella.

Il nostro Circolo – sottolinea la nota – dà la possibilità di praticare attività sportiva e socializzazione a ragazze e ragazzi in un ambiente sano e pulito”.

“In questo modo non saremo in grado per alcune settimane di poter uscire sul fiume per allenarli proprio nel momento in cui tutte e tutti stiamo cercando di superare i mesi di lockdown e il ritorno a scuola. Chiunque voglia aiutare il Circolo a tornare presto sul fiume – è l’appello – può effettuare una sottoscrizione ‘SOS motori eridano’ versando sul c/c intestato a Circolo Eridano IBAN: IT98I0608501006000000020252. Insieme per lo sport!”.