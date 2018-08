Rubavano gasolio dai mezzi da lavoro in un cantiere: arrestati

Due moldavi beccati con le mani nel sacco in via Stradella: con loro avevano anche un coltello

Due giovani di 23 e 24 anni di nazionalità moldava sono stati arrestati dagli agenti di una pattuglia della squadra volante della polizia di stato mentre tentavano di rubare del gasolio da alcuni mezzi pesanti parcheggiati in via Stradella.

I rumori dei ladri di carburante all’opera all’interno di un cantiere hanno infatti allarmato alcuni residenti, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I poliziotti hanno pescato i due con le mani nel sacco, mentre travasavano il gasolio in una tanica.

Nelle loro disponibilità è stato ritrovato e sequestrato anche un coltello a serramanico utilizzato per forzare il nottolino del tappo del serbatoio di un mezzo da lavoro, oltre a sei taniche da 25 litri e un tubo in gomma, tutto materiale “da lavoro”. Le accuse a loro carico sono quelle di furto aggravato in concorso e porto abusivo di armi.