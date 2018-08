Rubavano monete dai parcometri, denunciati un italiano e un polacco

I due sono stati colti sul fatto proprio a due passi dalla Mole. Il polacco era già stato denunciato in passato per lo stesso tipo di furto

Hanno manomesso alcuni parcometri per rubare le monete: un italiano e un polacco sono stati colti sul fatto, proprio a pochi passi dalla Mole Antonelliana, mentre cercavano di rubare da uno degli sportelli.

UNO DEI DUE ERA GIA’ STATO DENUNCIATO DUE VOLTE

Sono state le chiamate e le segnalazioni dei cittadini, che da diversi giorni facevano notare agli agenti della municipale il malfunzionamento degli apparecchi, in particolare nella zona tra corso San Maurizio e via Montebello. Il polacco, uno dei due uomini fermati, era già stato denunciato in passato per lo stesso tipo di furto, per ben due volte.