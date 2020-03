Rubavano volanti, stereo e pezzi di ricambio: sgominata “banda della BMW” a San Secondo [FOTO e VIDEO]

Dopo settimane di furti e denunce gli investigatori hanno sgominato la cosiddetta “banda della BMW” di San Secondo. Si tratta di due cittadini moldavi, B.V. e D.V., entrambi 20enni, che sono stati sorpresi nell’atto di asportare da un’auto l’intero dispositivo multimediale.

IL LORO METODO

I due avevano costruito un metodo infallibile, tale da smontare l’intera plancia della BMW per poi darsi alla fuga in appena 2 minuti. Il materiale rubato poi finiva in un borsone nascosto in auto, sempre la stessa per ogni furto (una Megane Cabrio), cosa che ha fatto insospettire gli agenti. Le successive perquisizioni all’interno dell’appartamento situato nella provincia di Torino hanno poi consentito di ritrovare ben 8 volanti e dispositivi elettronici dal valore complessivo di 60mila euro. Il materiale rubato veniva poi spedito agli ignari corrieri al mercato dell’est Europa.