Ruffini, arrivano tre campi da calcetto

Le porte non hanno ancora le reti e manca ancora qualche piccolo ritocco, ma a breve il pallone potrà finalmente rotolare nei nuovi campi da calcetto del parco Ruffini. I lavori, iniziati a dicembre dell’anno scorso, avrebbero dovuto terminare ad aprile, ma il maltempo e le copiose piogge abbattutesi su Torino in questi ultimi mesi hanno rinviato più volte le operazioni. Tuttavia, ora gli interventi procedono a ritmo spedito: le linee sono già state tracciate e in questi giorni chi si reca al parco può vedere gli operai in azione con il tipico trattorino dotato di spazzola ventrale per la manutenzione dei campi sintetici.

Entro l’estate sarà tutto pronto, con i tre campi da calcetto in gomma riciclata che sostituiranno il vecchio e ormai poco utilizzato campo da calcio a 11, che invece era in terra battuta. Il tutto per un costo di 467mila euro. «Il quartiere aspettava da anni questa riqualificazione – afferma il consigliere dei Moderati della circoscrizione Tre, Nicolò Lagrosa – e mi auguro che il Comune ci fornisca presto una risposta riguardo a un’illuminazione specifica per i campetti».

Parallelamente, i tecnici del verde sono al lavoro per potare i rami sporgenti dagli alberi adiacenti ai nuovi campi. Il restyling fa parte dell’ampio programma di AxTo sul Ruffini, che prevede anche la risistemazione delle cantine del Palasport, il cui tetto avrà una nuova copertura resistente ad usura e intemperie. Saranno poi cambiati canestri e tabelloni dei campi da basket, oltre al rifacimento della pavimentazione dei campi da tennis e attrezzature per il fitness al posto della rampa per lo skateboard. Previsti, infine, cinque servizi igienici al posto del degradato e vetusto vespasiano.