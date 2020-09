Rugbista torna a casa dopo mesi, gli amici lo accolgono con la Haka

Improvvisano in aeroporto la tipica danza Maori resa celebre dai mitici All Blacks

Per gli appassionati di rugby è una danza ormai familiare, chi non mastica granché di palla ovale invece si stupirà parecchio nel vedere come gli amici e i compagni di squadra accolgano il ritorno a casa di questo giocatore neozelandese: improvvisando una Haka in aeroporto, naturalmente. La tipica danza Maori che gli All Blacks mettono in scena prima di ogni partita.