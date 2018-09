Ruggero Casigli – Le abili mani di Ruggero per tendaggi e boiserie

La manualità è la dote migliore di Ruggero Casigli, artigiano nel senso più nobile della parola. Nella sua bottega si occupa di tappezzerie, realizza su ordinazione materassi in lana e li ricarda, vende altri tipi di materassi a cominciare dai ’memory foam’. Ma al tempo stesso è tappezziere a tutto tondo e quindi si occupa personalmente di montare e installare tende e tendaggi da sole, tutte le opere di tappezzeria in tessuto, boiserie imbottite. Il negozio in via Santa Giulia 19 è aperto da lunedì a venerdì con orario 8-12, 14-18.

Contatti: 333.4259264