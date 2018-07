Ruota panoramica, il Consiglio di Stato approva il progetto

La grande ruota panoramica potrebbe finalmente comparire al parco del Valentino dopo l’estate. Il Consiglio di Stato a cui si è appellata la società produttrice Wonder Wheel ha infatti sospeso il parere negativo espresso dal Tar, dalla commissione paesaggistica e dalla Soprintendenza, concedendo 90 giorni di tempo per riscrivere un nuovo documento. E se a maggio la Soprintendenza aveva affermato che la ruota avrebbe «modificato le visuali percepibili da corso Raffaello verso il Valentino e la collina», ora dovrà necessariamente rivedere le sue posizioni, magari ruotando la struttura di 180 gradi, come si era ipotizzato in un precedente momento.

