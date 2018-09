Ruspe al lavoro, addio al cavalcavia di corso Grosseto. Da domani sette giorni di caos in città

Traffico annunciato e code in vista anche per la concomitanza con il cantiere della Torino-Ceres, per chi entra nel capoluogo dall'area nord

Disagi in vista per la zona nord di Torino. Da domani, lunedì 3 settembre, prenderanno infatti il via i lavori di abbattimento del cavalcavia di corso Grosseto. A questi si aggiungeranno gli interventi già in corso per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario della Torino-Ceres che hanno già costretto il Comune a dichiarare lo stop alla circolazione in alcuni tratti di via Borgaro, via Stradella, corso Potenza e lo stesso corso Grosseto.

ORARI E DATE PER LA CHIUSURA

A partire da domani, dunque, fino all’8 e poi dal 10 al 14 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 20 e fino alle 6 del mattino, saranno dichiarati off-limits i seguenti tratti stradali: corso Potenza, in direzione nord, nel tratto da via Lucento a corso Grosseto; corso Grosseto (in direzione est) nel tratto da corso Potenza a via Vische; via Stradella (direzione nord) nel tratto da via Vische a corso Grosseto; via Borgaro e via Cesalpino (direzione nord) nel tratto che va da via Lucento a corso Potenza.

LE ALTERNATIVE PER LE AUTO

In alternativa alle tratte chiuse di corso Potenza, i veicoli potranno percorrere le vie Lucento, Stradella e Cardinal Massaia. Dal 17 settembre al 3 dicembre 2018, inoltre, le carreggiate di corso Potenza, nel tratto compreso tra via Terni e corso (in entrambe le direzioni di marcia), saranno ridotte a una sola corsia per senso di marcia. Dal 18 settembre e fino alla fine dell’anno, l’attraversamento di corso Grosseto (all’incrocio con le vie Fea e Roccavione) resterà chiuso.