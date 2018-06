Russia 2018, così sexy Rodriguez strega la torcida della Costa Rica

Eccola, in tutto il suo splendore, mentre esprime il suo affetto per Navas e compagni impegnati con la nazionale ai mondiali di Russia

La sexy modella Bali Rodriguez è la prima costaricana ad essere apparsa sulle riviste Shape ed Elle. Un gran bel primato per il suo paese! Eccola, in tutto il suo splendore, esprimere il proprio affetto per Navas e compagni impegnati con la nazionale della Costa Rica ai mondiali di calcio in Russia.