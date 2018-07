Ryanair cancella volo Torino-Catania, l’annuncio un’ora prima del decollo

Beffa per i viaggiatori: alcuni avevano speso 300 euro per assicurarsi i biglietti

Rabbia e proteste tra i viaggiatori che avevano acquistato il biglietto del volo Ryanair da Torino a Catania, il cui decollo era previsto per le 15.10. Appena un’ora prima della partenza la compagnia irlandese ha annunciato infatti la cancellazione del volo, proponendo ai viaggiatori una “riprotezione” non prima del 31 luglio.

Chi aveva sborsato fino a 300 euro per assicurarsi i biglietti non l’ha presa bene. Chiesto anche l’intervento dell’Enac per cercare di risolvere lo spinoso pasticcio, provocato dallo sciopero indetto dal personale di volo della compagnia low cost.

Il volo Torino-Catania, a differenza di altri previsti per oggi su tutto il territorio nazionale, non era stato cancellato in un primo momento perché il servizio avrebbe dovuto essere assicurato da personale di stanza nella città etnea. Poi, invece, è stato annullato ugualmente.