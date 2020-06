Ryann Murphy, un’influencer in carriera

Ryann Murphy è un’influencer molto popolare negli Stati Uniti, una vera e propria star dei social. Un personaggio decisamente in carriera, non solo perché il numero dei suoi followers è in costante aumento.

Grazie ai consigli su esercizi in palestra, sui prodotti da utilizzare per mantenersi in forma e coprire gli inestetismi, oppure sul look da adottare in ogni occasione, Ryann piace alle donne…e ai loro compagni.

Della splendida influencer e del suo corpo da urlo si sono accorti pure i vertici di alcune riviste patinate e i servizi fotografici della bella bionda sono andati letteralmente a ruba in edicola.