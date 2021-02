Sabbia del Sahara sui monti. La neve diventa di color rosa

Neve colorata di rosa, più o meno intenso, sulle montagne del Piemonte e pioggia giallo-rossastra su colline e pianure. E’ il fenomeno meteorologico che si sta osservando, in questi ultimi due giorni, per effetto della sabbia del Sahara trasportata dallo Scirocco. Un fenomeno non rarissimo, ma che sembra più marcato di altre volte. «Diciamo che questo genere di condizione – spiega il meteorologo Gianni Sazio -, si verifica con maggior frequenza nei mesi estivi o primaverili, ma non è così raro che ciò accada anche di inverno. E, ovviamente, se nevica l’effetto cromatico è sul rosa-arancione. Il colore è destinato a rimanere ancora qualche giorno sul manto nevoso delle località montane e poi sparirà insieme con la neve».

