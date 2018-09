Sabrina Ravelli, la campionessa argentina di…tanga

Modella, soubrette, qualche scandaletto in passato – una volta rivelò di aver avuto delle avance piuttosto spinte in chat addirittura da Leo Messi – la 31enne Sabrina Ravelli è uno dei volti più popolari d’Argentina.

Più ancora dei lineamenti del suo viso, che ricordano i tipici tratti sudamericani, sono decisamente ben note le sue curve. Protagonista di numerosi servizi bollenti sulle riviste patinate del suo paese e di tutta l’America Latina, Sabrina è molto famosa in particolare per il suo lato B.

Si sa, l’Argentina è il paese del tango: nel caso di Sabrina Ravelli, però, il termine più appropriato è tanga. Non c’è possa, immagine o book fotografico in cui l’avvenente starlette non ostenti con orgoglio il suo fondoschiena, per la legittima soddisfazione di tutti.