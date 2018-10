Sacchetti fuorilegge, maxisequestro al mercato di piazza Vittoria

Gli agenti della municipale "scovano" più di 50mila borse irregolari (non erano biodegradabili). Diecimila euro di multa al marocchino che le vendeva

Maxisequestro di “sacchetti fuorilegge“, questa mattina, nell’area mercatale di piazza della Vittoria, a Torino. Nel corso di un controllo, gli agenti della municipale (quinto comando territoriale Madonna di Campagna, Lucento, Vallette) hanno pizzicato un giovane marocchino impegnato a “piazzare” un gran numero di borse e sacchetti di plastica irregolari, non biodegradabili, agli operatori del mercato ed anche ad alcuni negozianti. Ammontano a 55mila le borse “irregolari” sequestrate mentre l’extracomunitario si è visto comminare due sanzioni: una di 5.000mila per la vendita senza autorizzazione e l’altra, ugualmente di 5.000mila, per violazione del Testo Unico Ambientale. I vigili hanno, inoltre, sequestrato altre 4mila borse biologiche, presumibilmente contraffatte, sulle quali si stanno svolgendo accertamenti.

CONTROLLI IN CORSO RACCONIGI

Sempre questa mattina gli agenti del terzo comando territoriale (Cenisia, San Paolo, Cit Turin, Pozzo Strada) insieme agli uomini dei dei comandi circoscrizione 2 e 4, dei reparti operativo speciale e investigazioni scientifiche, hanno effettuato un’operazione antiabusivismo tra le bancarelle del mercato di corso Racconigi scovando numerosa merce abbandonata (maglie, camicie, berretti con false griffe, portacellulari, cover, cinture, giocattoli non conformi…). Nel corso del blitz, i “caschi bianchi” hanno posto sotto sequestro alcuni profumi con marchi contraffatti e un sequestro amministrativo di merce posta abusivamente in vendita.