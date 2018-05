Sacra Sindone, il 10 agosto la venerazione dei giovani. Arriva anche la app

Una App per preparare e condividere l’esperienza dei pellegrinaggi che da tutto il Piemonte porteranno i giovani alla venerazione della Sindone, il 10 agosto nell’ambito del percorso verso gli incontri della gioventù italiana con Papa Francesco. La novità, disponibile da oggi, è stata annunciata da don Luca Ramello, responsabile della Pastorale Giovanile, che ha illustrato alcune iniziative in vista dell’appuntamento. Oltre alla App “You with us”, il concerto-testimonianza, il 12 maggio al Salone del Libro sul legame fra la Sindone e il Sinodo dei Giovani, il corso in storytelling per raccontare l’esperienza dei cammino verso la venerazione del Sacro Lino e un campus nel mese di agosto a Cesana per preparare momenti di teatro di strada sul tema del cammino.

“LA SINDONE NON E’ LA META MA IL VIAGGIO”

“La Sindone non è la meta ma il viaggio” ha detto don Ramello mentre il presidente della Commissione Diocesana per la Sindone, don Roberto Gottardo, ha ricordato che “i preparativi per quella che non sarà una ostensione ma un momento di venerazione riservato a questi giovani stanno procedendo. In Duomo – ha spiegato – ci sarà un percorso di avvicinamento alla Sindone che non sarà spostata dalla cappella che la ospita e il percorso di avvicinamento sarà fatto in modo da entrare nel clima, con immagini, video o brevi testi”.

DI LAZZARO: “SUA ETA’ E’ INCERTA”

“Oggi si dà per scontato che la Sindone sia medievale, ma la sua età è quantomeno incerta e dopo 30 anni pensiamo sia il caso di fare una piccola riflessione e capire, alla luce delle scoperte recenti, se la datazione sia affidabile o no e, se no, perché. I risultati non sono definitivi”. A ribadirlo è Paolo Di Lazzaro, vicedirettore del centro Internazionale di Sindologia. Intervenuto all’iniziativa “La Sindone fra scienza e fede”, alla vigilia dell’incontro annuale del Cis a Chambery, Di Lazzaro ha ripercorso le ultime scoperte che portano “a mettere in dubbio l’attendibilità e il rigore scientifico dei risultati di 30 anni fa”, dalla contaminazione dei tessuti a quanto si è scoperto “sul fatto che solo 3 lembi e non 4 erano stati analizzati e datati come invece dichiarato”. “Noi scienziati dovremmo fare un bagno di umiltà e riconoscere i nostri limiti – conclude – perché oggi non conosciamo l’età della Sindone né come si sia formata l’immagine. Sappiamo solo quello che non è, ma non quello che è”.