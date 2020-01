Salami di cinghiale infetti: sequestrata la macelleria

È stato individuata la macelleria abusiva nella quale sono stati realizzati i salami di cinghiale che hanno infettato decine di persone con la trichinellosi, malattia causata da vermi che nei casi più gravi può portare alla morte.

I carabinieri hanno sequestrato un laboratorio artigianale con frigoriferi, piani di lavoro, impastatrice, tritacarne e bidoni con budella per salumi. L’esercizio era privo del riconoscimento alla macellazione e utilizzato per la lavorazione e il confezionamento di carni e insaccati di selvaggina. I militari non sono arrivati al laboratorio per caso ma nel corso delle indagini nate dal ricovero di una ventina di persone a inizio anno, tutte colpite dalla trichinellosi. Si trattava di cacciatori e loro parenti e amici che avevano consumato salami realizzati con la carne di cinghiali abbattuti in Valle di Susa. I carabinieri, nello specifico, hanno accertato che era stato utilizzato circa mezzo quintale di carne per realizzare gli insaccati che erano poi risultati essere contaminati dalla trichinella. Tra le venti persone colpite dalla malattia ci sono anche il proprietario del laboratorio artigianale e la sua famiglia. Loro e tutti gli altri si erano presentati al pronto soccorso dell’ospedale di Susa con sintomi di trichinellosi – disturbi gastrointestinali e in alcuni casi dolori muscolari e febbre – e i sospetti erano stati confermati dagli accertamenti effettuati all’Amedeo di Savoia.