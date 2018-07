Salasso Tari sotto la Mole «Importi spesso ingiusti»

Dopo la solenne Ostensione del 2015, il prossimo 10 agosto la Sindone tornerà a mostrarsi solo per un giorno e a circa 2mila giovani in pellegrinaggio verso Roma, dove incontreranno il Papa in vista del Sinodo mondiale di ottobre. Un’iniziativa fortemente voluta dal custode pontificio della Sindone, l’arcivescovo Cesare Nosiglia. «Non sarà un trekking turistico ma un cammino pastorale» spiega Nosiglia. «Questa venerazione straordinaria non è affatto abituale, ma è stata anche l’occasione per mettere a punto percorsi e sistemi di illuminazione che torneranno utili in futuro».

