Salcicce macabre

Sono andato nel Tempio della piemontesità, la Libreria Piemontese di via San Secondo 11, a comprare i regali per i miei cari. Tra i tanti titoli ne ho trovato uno relativo a un caso ottocentesco di cronaca nera di cui, da bambino, avevo sentito raccontare da mia nonna: “La iena di San Giorgio”. Dopo il bagno nel miele buonista di Natale, è stato un antidoto che mi ha riportato alla cruda realtà. Un anno fa eravamo rimasti inorriditi dal caso di Pamela, la 18enne romana uccisa da uno spacciatore nigeriano che ne aveva poi tagliato il corpo in 20 pezzi, mettendoli in due trolley. Il caso aveva fatto impressione, più che per il delitto in sé, per l’orribile trattamento del cadavere. C’era stato chi aveva scomodato l’Africa pagana, i riti voodoo nigeriani, la magia nera, chiedendosi allarmato chi ci stiamo mettendo in casa con l’immigrazione incontrollata. Detto però che il problema dei migranti rimane (ed è grosso) in quanto a crudeltà negli omicidi non abbiamo molto da imparare, noi italiani, dagli africani. Il caso citato della iena canavesana lo dimostra. Si chiamava Giorgio Orsolano e vendeva vino e commestibili. Era già stato in carcere da ragazzo e da giovanotto per stupro e furti vari, poi si era sposato, aveva avuto un figlio e aveva aperto il negozio. Sembrava che avesse messo la testa a posto. Invece, tra il 1832 e il 1835, fece fuori tre donne, di cui non vennero mai trovati i cadaveri. Scoperto e condannato a morte, confessò di aver trasformato i corpi in salcicce e prosciutti che aveva in parte mangiato e in parte venduto in negozio a clienti ignari. Ci fa ridere, a noi, la Nigeria.

