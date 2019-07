Saldi iniziati: ecco quanto spenderanno i torinesi

A Torino sono iniziati i saldi. La speranza dei commercianti è che le offerte estive diano respiro a un settore colpito da un calo del fatturato medio del 20% rispetto all’anno scorso. Il motivo? Una primavera particolarmente rigida e la concorrenza impari con il commercio via web.

Secondo l’indagine di Ascom, ogni famiglia torinese, da oggi al 31 agosto, spenderà dai 200 ai 230 euro, mentre ogni persona circa 97 euro, 3 euro in meno rispetto all’anno passato. In base allo studio, è il comparto moda (abbigliamento, calzature e accessori) a far la parte del leone.