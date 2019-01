Salì su torre controllo aeroporto Caselle, rimpatriato il 29enne che aveva generato il caos

Il 29enne di nazionalità marocchina aveva provato a scampare al ritorno forzato in patria minacciando il suicidio. Era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

E’ stato imbarcato su un volo diretto a Casablanca, il marocchino di 29 anni che, martedì scorso all’aeroporto di Caselle, dopo essersi offerto per il rimpatrio volontario, ha creato scompiglio denudandosi e arrampicandosi su una torretta meteo dello scalo, rimasto chiuso per un’ora.

Arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale, questa mattina, in Tribunale a Torino, è stato processato per direttissima e condannato. Per lui, il giudice ha disposto il rimpatrio immediato. Il 29enne è stato accompagnato dagli agenti dell’ufficio immigrazione all’aeroporto di Milano-Malpensa e fatto salire su un volo diretto in Marocco.