«Da “Sally” ad “Albachiara”, Vasco Rossi siamo noi»

Il prossimo tour di Vasco Rossi non prevede una tappa a Torino, ma i suoi numerosi fan possono consolarsi, presto e bene: sabato 21 dicembre, infatti, una serata speciale vedrà sul palco del Different Club (in corso Vittorio Emanuele II, 21) una delle più applaudite tribute band del Blasco, i torinesi Standing Ovation. Una serata dedicata soprattutto agli over 30, ma gli amanti delle canzoni di Vasco Rossi sono davvero di ogni età.

«Sarà un concerto un po’ diverso da quelli a cui il nostro pubblico è abituato», ci racconta Raffaele “Raffo” Acuzio, cantante del gruppo.

«Avremo a disposizione un’ora, prima del via alla serata-discoteca: abbiamo pensato di privilegiare i brani più movimentati dal repertorio di Vasco, come “Cosa succede in città” e “Domenica lunatica”, o “Rewind”. Vogliamo far ballare gli spettatori. Però non può esistere un nostro concerto senza “Albachiara”, e probabilmente faremo anche “Sally”, un altro dei nostri cavalli di battaglia».

Insieme a “Raffo” sul palco anche gli altri cinque membri della band: Daniele Tirintino alla chitarra ritmica, Oscar Mariuzzo alla chitarra solista e ai cori, Sergio Giraudo alle tastiere e Tony Borraccino alla batteria. Al basso, Luca Marangoni viene sostituito per una sera da Luca Grabar: «È il nostro primo bassista storico, sarà una festa speciale anche per questo». Una “vigilia” di Natale davvero speciale per gli over 30 di Torino nel Mondo abituati da sempre a buona musica e divertimento.

La serata al Different Club inizierà dalle 21 con apericena e concerto, a seguire discoteca con tre sale e tre musiche diverse (commerciale e revival; house ibizenca; latino): l’omaggio donna è previsto tra le 23,45 e le 0,30.