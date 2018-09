SALONE DEL GUSTO AL VIA. Cibo, sapori, colori e culture: Torino è il centro del mondo [LE FOTO]

Si sono aperte oggi le porte della 12esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che potrà essere visitato fino a lunedì 24 settembre. Il cuore nevralgico della manifestazione organizzata da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino è al Lingotto, dove espositori provenienti da tutto il mondo e delegati di Terra Madre aspettano i visitatori per dialogare con loro del nuovo motore del cambiamento mondiale: il cibo.

IL TEMA UFFICIALE.

“Food for change” è infatti il tema ufficiale della manifestazione e verrà affrontato attraverso cinque percorsi tematici: Slow Meat, Slow Fish, Cibo e salute, Semi e infine api e insetti. All’interno di ognuno di questi spazi i visitatori troveranno un percorso fatto di grafiche illustrate e giochi interattivi adatti a un pubblico di tutte le età. Seguono le esperienze dei delegati di Terra Madre nel mondo (a cui il pubblico può accedere previa prenotazione) e, infine, ci sono dei laboratori legati al tema specifico.

CIBO DI QUALITA’.

Sono tanti e tutti di estrema attualità gli argomenti che vengono declinati all’interno delle sale conferenza e presso li stand del Salone, tuttavia il mimino comune denominatore è, come per le passate edizioni, il cibo di qualità. Passeggiando tra i padiglioni del Lingotto ci si troverà faccia a faccia con tutte le grandi eccellenze nostrane, dalla granita siciliana, alle bianchissime mozzarelle campane, passando per i pomodorini di Ostuni portati a Torino dalla signora Antonia e la salsiccia di Bra. All’interno dei Padiglioni 1, 2 e 3 si trovano anche tre spazi tematici: il Cacao Camp, la Piazza del Gelato e la Fucina pizza e pane, golosa novità di quest’anno che celebra la pizza in tutte le sue sfaccettature. Per sentire gusti e sapori più esotici invece bisognerà attraversate una passerella in legno che collega i Padiglioni all’Oval.

SAPORI E COLORI DI TUTTO IL MONDO.

Qui il pubblico si troverà circondato da sapori e colori di paesi lontani. Giappone, Filippine, Lituania e tanti altri paesi offriranno il meglio della loro tradizione, per un viaggio culinario fuori dal comune. Nelle sale dell’Oval verranno inoltre ospitati anche tutti i Presidi, nazionali e internazionali. Qui i visitatori si potranno divertire ad andare alla ricerca dei 28 nuovi Presidi di questa edizione. Dal riso gigante di Vercelli ideale per la panissa, al piccolissimo fagiolo San Quirino del Friuli, fino alla Varhackara, un pesto della provincia di Udine. Particolarmente interessante anche lo stand dell’Unione Europea, dove sarà possibile approfondire le ultime manovre in termini di politiche alimentari.

Il Salone del Gusto, però, non è solo al Lingotto. «Abbiamo voluto che il Salone vivesse anche fuori dal Lingotto» ha ricordato l’assessore al Commercio, Alberto Sacco, alla vigilia del taglio del nastro dell’evento. La manifestazione prenderà corpo anche in piazza Castello e presso la Nuvola Lavazza, oltre che all’interno di parchi, musei e associazioni grazie al ricco calendario di eventi legati a Terra Madre In.

I presupposti affinché la manifestazione si svolga nel migliore dei modi ci sono tutti, per destreggiarsi tra i tanti eventi la cosa migliore da fare e prendersi del tempo per passeggiare tra i padiglioni, scoprire gli stand e i prodotti più curiosi. Non si dimentichi poi di fare un salto alla Piazza del Gelato, per concludere il giro in dolcezza. Il costo del biglietto è di 10 euro (35 euro l’abbonamento che permette l’accesso durante tutta la manifestazione).

LE PREOCCUPAZIONI DEI TORINESI.

Restano le preoccupazioni dei tanti torinesi che in questi giorni hanno avuto difficoltà a viaggiare in metropolitana per via di problemi di biglietteria. «Vi saranno postazioni fisse e operatori supplementari nelle stazioni della metro Fermi, Paradiso, Marconi, XVIII Dicembre, Porta Susa, Porta Nuova, Spezia e Lingotto, nei parcheggi Caio Mario, Santo Stefano, Venchi Unica e Stura e presso la stazione ferroviaria di Caselle Aeroporto» rassicurano da Gtt. Aperto inoltre anche il centro Servizi di Porta Susa, dalle 8 alle 17.

Per favorire l’afflusso di visitatori alla manifestazione, Gtt ha previsto di intensificare il servizio. Per quanto riguarda la metropolitana, sarà aumentata la frequenza dei passaggi dei treni e ne sarà prolungato l’orario di servizio, con ultima partenza da Lingotto all’1.05 (21.35 lunedì, in quanto il Salone chiuderà alle 19). Saranno inoltre messi a disposizione mezzi aggiuntivi per permettere di spostarsi dal centro della città al Lingotto.