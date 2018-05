Salone del Libro al via: inizia l’edizione dei record con Fico e Casellati [LE FOTO]

È il giorno del Salone del Libro. La 31a edizione della rassegna torinese ha preso ufficialmente il via con l’atteso taglio del nastro. A fare gli onori di casa il presidente Massimo Bray, con il direttore Nicola Lagioia e la sindaca Chiara Appendino (assente per un attacco di sciatalgia il governatore Chiamparino), che hanno accolto i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, e il ministro Dario Franceschini.

È il giorno del Salone del Libro. Con la lectio magistralis sull’Europa dello scrittore e docente spagnolo Javier Cercas, primo di una lunga serie di protagonisti che contemplerà autori best seller, premi Pulitzer come Andrew Sean Greer, chef come Antonino Cannavacciuolo e un programma che appare quasi infinito. Unito a quello del Salone Off che, dalle 20, quando si chiudono i cancelli del Lingotto, porterà Librolandia in tutta la città.

OGGI AL SALONE:

IL FUTURO DELL’EUROPA:

ORE 11 SALA GIALLA Lectio magistralis dello scrittore spagnolo Javier Cercas “E pluribus unum: l’Europa e l’eroismo della ragione”, riflessione sul futuro del nostro continente

NOIR PER RAGAZZI:

ORE 11.45 BOOKSTOCK VILLAGE Francesco Carofiglio presenta “Jonas e il mondo nero”, storia per ragazzi edita da Piemme Il Battello a vapore

SCUOLA DI FUMETTI:

ORE 13 BOOKSTOCK VILLAGE Nello spazio Topolino Lab, appuntamento con il gioco a quiz per bambini “Il fumetto che fa scuola”

L’AMORE DI D’AVENIA:

ORE 14 SALA GIALLA Incontro con Alessandro D’Avenia sul suo ultimo libro “Ogni storia è una storia d’amore”

LA FILIERA DELL’EBOOK:

ORE 15.30 AREA EDITORIA Per gli appuntamenti dedicati agli addetti ai lavori, la filiera dell’ ebook e dell’audio e-book dalla produzione alla distribuzione

UN’ORA CON… ALICE BASSO:

ORE 15.30 CAFFÉ LETTERARIO Incontro con Alice Basso in occasione dell’uscita del libro “La scrittrice del mistero” (Garzanti), che ha per protagonista Vani, di professione ghostwriter e collaboratrice per le indagini di un affascinante commissario di polizia

D.F. WALLACE DOPO 10 ANNI:

ORE 16 SALA FILADELFIA Lectio magistralis di Christian Raimo su David Foster Wallace, l’autore di “Infinite Jest” scomparso dieci anni fa

IL FILM DI TORNATORE:

ORE 16 SALA ROSSA Il regista Giuseppe Tornatore parla del suo “Leningrado” il film che non c’è, una pellicola epica mai realizzata

C’E’ PETROS MARKARIS:

ORE 16 SALA AZZURRA Incontro con Petros Markaris autore di “L’università del crimine” (La Nave di Teseo), una nuova indagine del commissario Charitos della polizia di Atene

CHEF CANNAVACCIUOLO:

ORE 16 SALA GIALLA Incontro con lo chef Antonino Cannavacciuolo. In occasione della pubblicazione del suo libro “A tavola si sta insieme. I menù d’autore per le tue serate in compagnia”

LITTIZZETTO E DE SILVA:

ORE 17.30 SALA GIALLA Battibecco semiserio tra Luciana Littizzetto e Diego De Silva