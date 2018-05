Salone del Libro, ancora polemiche sul portavoce della sindaca: “La toppa è peggio del buco”

Non si placa la polemica su Luca Pasquaretta. Continuano le critiche anche dopo la restituzione dei 5mila euro, che il portavoce della sindaca Appendino, ha ricevuto per la consulenza dello scorso anno per il Salone del Libro.

Deborah Montalbano, ex Consigliera M5S ora nel Gruppo Misto, ha depositato questa mattina in Consiglio Comunale una mozione per chiedere la sospensione di Pasquaretta da capo della comunicazione, finché non saranno chiariti i contorni della vicenda.

Più forti le parole di Stefano Lo Russo, capogruppo del Pd in Sala Rossa. “La toppa è peggio del buco. Se tutto è regolare, come ha sostenuto la sindaca, e la consulenza da ben 80 ore è avvenuta fuori dall’orario di lavoro come autocertificato da Pasquaretta, perché allora restituire i soldi?”.