Salone del Libro, Appendino: “Orgogliosa dei numeri, Bray e Lagioia confermati”

Grande la soddisfazione mostrata da Chiara Appendino nella conferenza stampa conclusiva del Salone del Libro di Torino, un’edizione baciata da un enorme successo. “Lavoriamo per reperire i fondi necessari a far sì che il Salone del Libro non debba mai più operare in emergenza e perchè il marchio resti pubblico”, ha assicurato la sindaca.

“Come ha detto il presidente Bray, il Salone è un laboratorio di cultura e come tale vanno riconosciuti la sua storia e il suo futuro. I fornitori che attendono di essere pagati? Abbiamo avviato il processo di liquidazione, ora cercheremo di velocizzare anche i pagamenti”.

Confermatissimi, intanto, Bray e Lagioia: “Sono molto orgogliosa delle code che si sono registrate in questi giorni al Lingotto – ha aggiunto Appendino – Massimo Bray e Nicola Lagioia resteranno rispettivamente presidente della Cabina di regia e direttore del Salone del libro anche per la prossima edizione della manifestazione”.

Proprio Lagioia ha invece annunciato che il Salone del Libro 2019 si terrà dal 9 al 13 maggio: “Si può fare meglio ma è difficile fare di più”, ha ammesso il direttore. “Non bisogna essere schiavi dei numeri. Lo spazio espositivo aumenterà, faremo numeri ancora più alti ma oltre una certa soglia che è stata abbondantemente superata è impossibile andare. Perfettibile è invece la qualità del progetto culturale”.