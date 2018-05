Salone del Libro, che successo: +5% di biglietti venduti rispetto al 2017

Sold out in quasi tutti gli eventi anche nella terza giornata del Salone del Libro di Torino, in un’edizione che si conferma di enorme successo. Un dato sintetizza la bontà degli sforzi degli organizzatori, la ricchezza di offerte e di spunti interessanti per il pubblico: il +5% di biglietti venduti rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso.

Alle 17 ancora lunghe code alle biglietterie, che sono state chiuse per un po’ e poi riaperte, in modo da consentire alla gente di defluire. Il pienone in Sala Gialla, dove si sono registrati gli interventi di personaggi di spicco come Roberto Savano, Bernardo Bertolucci, Eduard Limonov e Maurizio De Giovanni.

Soddisfazione un po’ per tutti gli editori, a eccezione di quelli sistemati nella tensostruttura dove si trova anche il Caffé letterario, tagliata fuori – questa la lamentela più insistente – dal percorso classico del Salone. Ai proprietari degli stand sistemati nella struttura è stato garantito il 50% di sconto per lo stand stesso, una agevolazione che non ha stemperato del tutto polemiche e tensioni.