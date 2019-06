Salone del libro, chiesti 26 rinvii a giudizio: c’è anche Fassino

Richiesta di rinvio a giudizio per 26 indagati, tre in meno rispetto ai 29 raggiunti a gennaio dall’avviso di conclusione delle indagini: le ha mandate la procura di Torino all’ufficio gip in merito all’inchiesta sul Salone del libro.

Tra gli indagati Piero Fassino, ex sindaco di Torino, l’ex assessora Antonella Parigi, gli ex presidenti Rolando Picchioni e Giovanna Milella. Le accuse principali contestate dal pm Gianfranco Colace, coadiuvato da Enrica Gabetta, sono peculato e turbativa d’asta.

Nel mirino l’affidamento a Gl events, avvenuto senza gara, e la predisposizione di un bando ad hoc per l’edizione del Salone del libro del 2017. Stralciate, invece, la posizione dell’ex assessore regionale Michele Coppola e di altri due indagati, Claudio Piacentini e Alberto Ansaldi, preludio a una possibile archiviazione.

LA NOTA DI FASSINO

L’ex sindaco ha poi sottolineato, attraverso una nota, di aver «sempre agito con assoluta correttezza e trasparenza con l’unico obiettivo di garantire che il Salone del Libro potesse continuare la sua attività. La messa in sicurezza del Salone era tutt’altro che scontata e ogni mio atto è stato finalizzato a quell’obiettivo in modo trasparente, rispettando le prerogative della Fondazione del Libro, ottemperando pienamente alle leggi vigenti».