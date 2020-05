Salone del Libro, dal 14 al 17 maggio edizione straordinaria in live streaming

Quattro giorno di eventi in live streaming con un ricco programma di ospiti: da giovedì 14 a domenica 17 maggio andrà in scena un’edizione straordinaria del Salone del Libro dedicata al coronavirus, alle vittime, ai loro parenti, ai tanti piccoli, grandi eroi che stanno affrontando a testa alta la pandemia. Un’edizione completamente social e digital, a cui si potrà accedere collegandosi con il sito del Salone e con le sue pagine social.

“Nonostante tutto, a un certo punto bisogna reagire. E allora il Salone non si farà fisicamente, ma ne avremo un’edizione straordinaria: dal 14 al 17 maggio saremo online con un programma ricchissimo”, si legge sulla pagina Facebook del Salone del Libro di Torino. “Quando abbiamo pensato di intitolare l’edizione 2020 ‘Altre forme di vita’ non potevamo pensare che questo titolo avrebbe avuto un significato così diverso da quello che ci eravamo immaginati. In questi mesi siamo stati costretti a immaginarci nuove forme di socialità, di solidarietà, di comunicazione e costruire per noi e per gli altri nuovi spazi di riflessione. Come abbiamo sempre fatto, da più di trent’anni e come continueremo a fare”.

“Quest’edizione – prosegue la nota – è dedicata alle vittime del virus, ai loro parenti, al personale medico e paramedico che con abnegazione e professionalità sta salvando tante vite. Un grande momento di riflessione e di incontro, dedicato al futuro di tutti noi. Quattro giorni straordinari (per i modi, certo, ma anche per i contenuti), tutti virtuali, in cui filosofi e filosofe, scrittrici e scrittori, scienziati, intellettuali, storici, musicisti e musiciste, registi, artisti e artiste, si confronteranno sul modo di vivere le idee e le parole nel mondo a venire”.

Quindi una rassegna degli ospiti: “Con noi ci saranno: Samantha Cristoforetti / Pietro del Soldà / Amitav Ghosh / Fridays For Future / Ahdaf Soueif / David Quammen / Paolo Vineis / Chen Jiang Hong / Bernard Friot / Huck Scarry / Katherine Rundell / Elisa Palazzi / Federico Taddia / André Aciman / Anna Grazia Stammati / Javier Cercas / Annie Ernaux / Lorenzo Flabbi / Walter Siti / Fabrizio Barca / Roberta Carlini / Vinicio Capossela / Serena Vitale / Dacia Maraini / Francesco Lettieri / Peppe Fiore / Luigi Mascheroni / Flavia Mastrella / Antonio Rezza / Francesco Piccolo / Salman Rushdie / Ottavio Fatica / Roberto Arduini / Ocean Vuong / Maurizio De Giovanni / Linus / Hoda Barakat /Jovanotti / Jared Diamond / Anita Raja / Catherine Camus / Roberto Saviano / Paolo Flores d’Arcais / M¥SS KETA / Roberto Calasso / Tim Parks / Luciano Floridi / Paolo Cognetti / Gabrielle Filteau-Chiba / Donna Haraway / Paolo Rumiz / Fabrizio Bosso / Mariangela Gualtieri / Padre Bianchi / Zerocalcare / Paolo Giordano / Spiritual Trio / Massimo Gramellini / Carlo Rovelli / Eugenio in Via Di Gioia / Alessandro Baricco / Arturo Brachetti / Roberto Saviano / Nadia Fusini / Fabrizio Gifuni / Perturbazione. Ci vediamo la prossima settimana!”.