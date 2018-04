Salone del Libro di Torino, l’appello di fornitori e creditori: “Chiediamo garanzie”

Lettera aperta a istituzioni e rappresentanti della buchmesse tirati in ballo per la seconda volta: "Fumo negli occhi sul futuro è inaccettabile"

“Il fumo negli occhi sul futuro, a questo punto è inaccettabile, chiediamo garanzie e tempistiche“. Lo scrive un gruppo di fornitori e creditori del Salone del libro di Torino che hanno inviato una seconda lettera aperta alle istituzioni locali e ai rappresentanti della buchmesse, nella quale chiedono se il piano messo a punto consentirà di liquidare tutti i crediti e in quali tempi.

LA LETTERA APERTA DI CREDITORI E FORNITORI

“Abbiamo assistito alla presentazione del XXXI Salone. Abbiamo ascoltato la sindaca Appendino e il presidente Chiamparino – spiegano fornitori e creditori – chiedere fiducia ai dipendenti della morente Fondazione, alle aziende fornitrici del Salone e ai loro collaboratori. A questo punto per noi è molto difficile avere fiducia nel loro operato. A governare sono le stesse strutture che hanno portato al fallimento della Fondazione per il Libro. Non vi è nessun rispetto dei nostri crediti e di tutto ciò che comporta per le nostre imprese, una situazione del genere”.

NOMINATO UN LIQUIDATORE

“E’ stato nominato un liquidatore, che ha impiegato 5 mesi, per capire che tra i clienti del suo studio vi fossero alcuni dei creditori della Fondazione per Il Libro. A questo proposito, per evidenziare la correttezza che regna da questa parte del tavolo, vi segnaliamo che nessuno del nostro gruppo ha assegnato alcuna pratica allo studio dell’avvocato Rossotto”.