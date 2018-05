Salone del Libro, i fornitori alzano la voce: “Non siamo pagati dal 2014, vogliamo risposte”

Domani al via la 31esima edizione: "I vertici istituzionali ascolteranno applausi che crediamo non gli spettino"

Alla vigilia dell’inaugurazione della 31esima edizione del Salone del Libro di Torino, i fornitori, che non sono pagati dal 2014, alzano la voce. “Sarà bellissimo perché costruito sul sacrificio di chi lo ama e non di chi lo promuove e si prende gli applausi. E’ però arrivato il momento che questi sacrifici vengano riconosciuti e ripagati” affermano in una nota.

“Siamo le persone che più tengono al Salone – aggiungono -. Sappiamo quanto sia importante non solo per le nostre aziende ma per Torino e per le persone che affollano il più grande evento culturale italiano, un rito collettivo che rende la città più bella e più viva di quanto non sia la settimana prima o la settimana dopo. Domani i vertici istituzionali ascolteranno applausi che crediamo non gli spettino”.

LE CINQUE DOMANDE DEI FORNITORI:

1) Come intendete saldare tutti i debiti dei creditori della Fondazione in liquidazione?

2) Quanto tempo ci vorrà?

3) Volete davvero dare in pasto il marchio del Salone a gare d’appalto senza limiti territoriali, che magari vi consentiranno di sistemare l’edizione 32, ma che non vi danno nessuna garanzia per l’edizione 35, 36 e 37?

4) In quale modo l’assetto futuro coinvolgerà le persone e le aziende che hanno contribuito a organizzare il Salone di quest’anno e quelli che lo hanno preceduto? Qualcosa gli dovete o no?

5) Se non siete in grado di rispondere alle domande precedenti, siete davvero sicuri che le vostre dichiarazioni sull’importanza del Salone per la città e per il paese corrispondano a un convincimento vero, a una determinazione comprovata dai fatti?