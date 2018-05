Salone del Libro, le parole di Chiamparino: “Polemiche? Solo piccineria politica”

Dura replica del presidente del Piemonte dopo l'assegnazione dell'organizzazione alla Fondazione per la Cultura

“Nessun disimpegno della Regione per il Salone del Libro, anzi è il contrario”. Chiude le polemiche Sergio Chiamparino, governatore del Piemonte, a seguito dell’affidamento dell’organizzazione dell’edizione del prossimo anno alla Fondazione per la Cultura, ente partecipato dal comune di Torino.

Il presidente ha così replicato alle accuse. “Colpisce di fronte alla grandezza del successo di questo evento la piccineria di certa polemica politica con cui si attribuisce, in modo del tutto arbitrario, a una parte politica il ‘salvataggio’ del Salone. Un evento che non aveva bisogno di salvatori, perché si è salvato da solo con l’energia della sua comunità di lettura. Un’energia che è stata accompagnata, come era giusto che fosse, dalle istituzioni locali, cercando, anche nei momenti più complicati, di lavorare nella massima collaborazione istituzionale”.