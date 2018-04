Salone del Libro, presentata la 31a edizione. Lagioia: “Il programma più ricco di sempre”

“Il programma della 31a edizione del Salone del Libro sarà il più ricco così”. Presenta così la buchmesse, in programma al Lingotto di Torino dal 10 al 14 maggio, il direttore artistico Nicola Lagioia. “Sarà un’edizione straordinaria, con un tema, “Un giorno, tutto questo”, che spinge tutti noi a guardare al futuro”.

Il Salone del Libro sarà aperto da una lectio magistralis sull’Europa dello scrittore Javier Cercas. Tra gli ospiti, il Pulitzer per la narrativa, Andrew Sean Greer, Edgar Morin, i genitori di Giulio Regeni, Piero Angela, Roberto Saviano e la stella degli economisti Jeremy Rifkin.

“La manifestazione è un pezzo di questa città. E noi dobbiamo impegnarci affinché non sia più organizzato in una situazione d’emergenza” ha detto la sindaca Chiara Appendino. “Insieme al presidente della Regione lavoriamo affinché il Salone diventi sempre più forte e identitario”.

Il governatore Chiamparino ha associato la 31a edizione del Salone del Libro alle Olimpiadi invernali del 2006: “Se non ci fossero state tante persone che hanno lavorato a testa bassa, nella convinzione di contribuire ad un progetto importante per Torino e non solo, non ce l’avremmo fatta. Faremo il possibile per risolvere i problemi di ordine economico che ancora vi sono, con interventi di rafforzamento e di consolidamento”.