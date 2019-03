Salone del Libro, presentata la 32a edizione. Appendino: “Vinta la battaglia con Milano” [VIDEO]

Si terrà dal 9 al 13 maggio, al Lingotto Fiere, la 32a edizione del Salone del Libro di Torino. Che, per la sindaca Chiara Appendino, rappresenta una sorta di “anno zero. Abbiamo fatto di tutto per mantenerlo qui, vincendo quella che è stata una vera battaglia con Milano”.

🎙️ Queste dichiarazioni a margine della conferenza stampa del @SalonedelLibro sono l’occasione per ringraziare per l’affetto trasversale ricevuto in questi giorni. A garanzia che ci sono ancora tantissime persone in grado di distinguere tra la sfera politica e quella personale pic.twitter.com/n527qmIpqb — Chiara Appendino (@c_appendino) 6 marzo 2019

Dunque, l’edizione della rinascita. Con il “gioco del mondo” che sarà il tema portante della rassegna, come annunciato dal direttore editoriale Nicola Lagioia. Ci sarà poi una lingua ospite: lo spagnolo, ovvero “quella più parlata al mondo”. E una regione ospite: le Marche.

Ed eccolo qui il manifesto del #SalTo19 creato da @MP5_! pic.twitter.com/SqdU5W0UwX — Salone Libro Torino (@SalonedelLibro) 6 marzo 2019