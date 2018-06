Salone del Libro, quale futuro per i 12 dipendenti della Fondazione? “Chiediamo chiarezza”

In una nota hanno fatto sapere che “in 6 mesi nulla è cambiato. E che nessuna proposta è stata portata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino”. I 12 dipendenti della Fondazione per il Libro, ora in liquidazione, temono per il proprio futuro, sempre più avvolto dall’incertezza.

“Al tavolo di crisi dello scorso lunedì ci è stata prospettata la proposta irricevibile della sospensione dei contratti, senza percepire alcuno stipendio – riferiscono -. In ogni uscita pubblica le istituzioni si sono premurate in questi sei mesi di assicurare un futuro lavorativo a noi dipendenti ci è stata chiesta fiducia, cui abbiamo risposto con il lavoro e il senso di responsabilità. Ora ci chiediamo se la fiducia sia stata ben riposta. A partire dall’estate 2017 abbiamo preparato le basi del Salone di quest’anno e non abbiamo mai smesso di impegnarci quando, nell’autunno scorso, si è profilata la liquidazione. Non chiediamo altro che di continuare il nostro lavoro, in condizioni di regolare tutela contrattuale. Chiediamo chiarezza e tempi certi”.