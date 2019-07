Salone dell’auto, Di Maio sta con Appendino: “E’ il futuro del Movimento”

Caso “Salone dell’auto“, il sindaco di Torino incassa, via Facebook, il supporto del capo politico del M5S, Luigi di Maio. “Chiara Appendino è una delle donne più coraggiose che abbia mai conosciuto” scrive il ministro del Lavoro. “Quello che ha dovuto affrontare in questi tre anni avrebbe steso una mandria di bufali. Lei non solo ha retto a tutti coloro che le hanno addebitato in maniera violenta responsabilità non sue. Ma ha sempre avuto la capacità di reagire per il bene della città” ha proseguito l’esponente pentastellato.

EREDITATO UN COMUNE IN DEFAULT

La Appendino, ha aggiunto Di Maio “ha ereditato dal Pd un Comune quasi in default, governato da colui che fu definito ‘il sindaco più apprezzato di Italia’. Peccato che nessun giornale avesse mai spiegato agli italiani quanto fosse diventato grande il buco di bilancio con cui Piero Fassino ‘spendeva e spandeva’ soldi pubblici”.

“APPENDINO E’ FUTURO DEL MOVIMENTO

Chiara Appendino – ha sottolineato Di Maio – rappresenta il futuro del Movimento, è un sindaco aperto al dialogo, che lavora ogni giorno per promuovere nuovi investimenti nella sua città, che non vive di pregiudizi, forte delle sue convinzioni”.

PICCOLA MINORANZA, NEMICI DELLA CONTENTEZZA

“In questi anni – ha quindi rincarato la dose Di Maio – nel M5S, la visione che ci ha portato al governo delle città e del Paese è sempre stata quella di guardare fuori dal M5S, oltre un simbolo o un gruppo ristretto di persone, per accogliere nuove sfide e nuova gente, confrontarsi, evolversi, costruire nuovi legami con parti della società”. Poi, ha affondato il colpo il leader grillino: “esiste sempre una piccola minoranza, che io definisco ‘i nemici della contentezza’, quella rappresentata da chi preferisce chiudersi e alimentare rancori e tensioni, credendosi portatori della conoscenza divina su cosa significhi ‘essere del M5S'”.

CHIARA GIUSTAMENTE ARRABBIATA, IO STO CON LEI

“Oggi Chiara è giustamente molto arrabbiata per un’occasione di investimento che ha perso Torino, in cui ci sono anche responsabilità dei consiglieri M5S di maggioranza”, ha aggiunto il leader dei 5Stelle. Alcuni giornali dicono addirittura che voglia dimettersi da Sindaco. Qualsiasi decisione prenderà io starò sempre dalla sua parte. Dalla parte di chi, con il buon senso, ogni giorno passa il tempo a costruire una nuova Italia e non a demolire”.