Salone dell’Auto di Torino, dal 6 al 10 giugno 44 case e centri stile protagonisti al Valentino

Un'edizione dello stile e del car design come dimostra la presenza di 47 prototipi che hanno fatto la storia dell'automotive

Quattroruote in vetrina

Sono 44 le case automobilistiche e i centri stile presenti dal 6 giugno al Parco Valentino Salone Auto Torino. Un’edizione dello stile e del car design, come testimonia la presenza di 47 prototipi che hanno fatto la storia dell’automotive. Nel Cortile del Castello del Valentino, per tutta la durata della manifestazione, saranno esposti 27 modelli di Italdesign per celebrare i 50 anni del Centro stile di Moncalieri.

SI ENTRA COL BIGLIETTO ELETTRONICO

La mostra è visitabile con il biglietto elettronico gratuito scaricabile sul sito www.parcovalentino.com. Lo stesso biglietto permetterà ai visitatori di ammirare la Mostra dei Prototipi in via Medaglie d’Oro, davanti al Castello del Valentino, residenza sabauda e sede della facoltà di Architettura.

TUTTI I MARCHI IN MOSTRA

Nella tensostruttura ci saranno: Lancia Florida II, Sigma Grand Prix, Ferrari Mythos e Ferrari Sergio di Pininfarina, Techrules Ren, Corvair Testudo e Prototipo Sportivo Anni 60 di Gfg Giugiaro, Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Alfa Romeo Bella e Bertone Birusa della Collezione Asi Bertone, Zonda HP Barchetta di Pagani, Alfa Romeo Brera e Wolkswagen W12 di Italdesign, Dedica di Stola, Codatronca TS di Spada, Porsche Moncenisio Studiotorino, Scia’dipersia di Touring Superleggera, Lancia Aurelia B53 Scaglione.