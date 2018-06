Salot Rosina – Da Regina la tradizione di casa con i migliori tessuti d’arredo

C’è un lungo filo rosso che scorre da oltre cinquant’anni in via Luini 118: è quello di Salot Rosina, negozio di tendaggi e biancheria per la casa. Il negozio è stato messo in piedi dai genitori di Regina Morero che oggi ne è la padrona di casa insieme al marito e continua la missione di un’attività storica per la zona:

«Partiamo dai tendaggi per interni, dal tessuto grezzo al prodotto finito, grazie anche ad un laboratorio interno per le lavorazioni, e diamo la possibilità di un pacchetto completo, con la rilevazione delle misure e il montaggio. Ma abbiamo anche copriletti, coperte, piumini, lenzuola, federe, asciugamani e accappatoi, tovaglie, strofinacci e molto altro, con marchi che hanno fatto la storia come Gabel, Somma, Govina, Vallesusa».

Il negozio è aperto dal martedì al sabato con orario 9-12.30, 15.30-19.30.

Contatti: 011.732307.