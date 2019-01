Salot Rosina – La fiera del bianco è in via Luini Il paradiso per chi ama la qualità

Quale momento migliore di questo per realizzare il sogno di una casa perfetta, curata e “vestita” con il top dei tendaggi, delle lenzuola, dei copri cuscini? Probabilmente nessuno dato che con l’inizio dei saldi si è dato il via anche alla fiera del bianco che vede nel negozio Salot Rosina di via Luini, il luogo perfetto per togliersi qualche sfizio.

«Effettivamente i nostri prodotti stanno andando alla grande – spiega Regina Morero – e come sempre ad essere maggiormente richiesti sono i tagli predefiniti di stoffe pregiate che in questi giorni si possono trovare a prezzi davvero vantaggiosi. E poi, ovviamente, tutto ciò che serve a vestire la propria casa, dai copriletti, fodere, lenzuola per la camera da letto, appunto, alla biancheria per i bagni».

Le marche disponibili sono le migliori, Gabel, Somma, Pretti, Valle Susa, ma sono presenti anche altre aziende poche conosciute e tutte rigorosamente made in Italy di altissima qualità.

«Il nostro pezzo forte sono, inoltre, i tendaggi per interni e siamo in grado di occuparci di tutto noi, dalla scelta dei tessuti, alla misurazione, alla messa in posa». E per i futuri sposi, Salot Regina è il luogo migliore per stilare una lista nozze da fiaba. Ce n’è per tutti i gusti.

Indirizzo: via Luini 118

Telefono: 011.732307

Orario: 9-12,30, 15,30-19,30