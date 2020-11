Il salotto buono di Torino ancora ostaggio di barboni e clochard [FOTO]

Giacigli di fortuna, rifiuti e incuria in via Roma: residenti esasperati

Via Roma di nuovo ostaggio di barboni e clochard. L’ampio reportage fotografico di qualche giorno fa su CronacaQui e le battaglie dei residenti del condominio al civico 222 avevano restituito un po’ di decoro a quello che, una volta, era il salotto buono di Torino.

Oggi, però, sono tornati giacigli di fortuna, cartoni e coperte ammassate per la notte, con un contorno di rifiuti e bottiglie lasciate a ogni angolo. Proprio accanto alla vetrina dello store di un noto marchio d’abbigliamento internazionale.

Più volte i residenti hanno denunciato lo stato d’incuria e di degrado. E la domanda è sempre la stessa: possibile che non si riesca a trovare una sistemazione per i senzatetto? Oppure la “soluzione” è continuare a far finta che non esistano?