Il “salotto” di Torino dormitorio di barboni. Uno su due è italiano

I clochard che preferiscono trascorrere la notte in strada ai container per l’emergenza freddo del parco di piazza d’Armi non sono pochi, anzi. Nonostante il piano di contrasto alla povertà avviato dal Comune di Torino, che ha portato al potenziamento dei servizi di accoglienza per le persone senza fissa dimora, marciapiedi e portici del salotto buono continuano a ospitare decine e decine di senzatetto che scelgono di vivere al gelo, sfidando la sorte. E mai come quest’anno sono gli italiani a preferire la strada ai dormitori. Passeggiando per i portici, dopo cena, spuntano come funghi i corpi dei barboni stesi sui cartoni e avvolti in spesse coperte.

