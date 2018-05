Salta lo svincolo, fa dietromarcia in autostrada e provoca un incidente [LE FOTO]

La donna, una 53enne di Vinovo, ha proceduto contromano per circa 300 metri in corsia di sorpasso. E' stata fermata dalla stradale

Momenti di paura, questo pomeriggio, a Moncalieri dove una donna di 53 anni, residente a Vinovo, ha provocato un incidente stradale viaggiando contromano lungo il raccordo autostradale per un centinaio di metri.

LA DONNA FA DIETROMARCIA

Al volante di una Toyota Rav4, l’automobilista ha saltato lo svincolo per la direzione nord Milano-Aosta. A quel punto, invece di imboccare quello per la direzione opposta, ha pensato bene di proseguire verso la Torino-Savona e poi, di punto in bianco, ha invertito la marcia sperando così di poter raggiungere l’innesto che solo pochi minuti prima aveva “mancato”. Nel fare questo, si è messa in corsia di sorpasso ed è semplicemente tornata indietro.

HA URTATO UNA MACCHINA

La mossa avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Invece, per sua fortuna, la 53enne ha urtato, in modo leggero, un’altra auto, che ha proseguito la marcia lanciando però l’allarme. La donna, a quel punto, è stata raggiunta e fermata da una pattugliadella polizia stradale prima che potesse fare altri danni. Accompagnata in ospedale in stato di shock, rischia ora il ritiro della patente e una multa di 2mila euro.