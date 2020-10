Saltano i concerti del Regio, il Comune infuriato con il teatro

Gli eventi della stagione concertistica del Regio Itinerante previsti a Rivalta oggi e il prossimo venerdì non si faranno. Una decisione, quella assunta dal teatro, dovuta a ragioni economiche ma che non è stata presa bene dall’amministrazione della città.

«Con totale indifferenza verso le aspettative del pubblico e per il lavoro dell’amministrazione – si legge in una nota del Comune – il Teatro Regio ci ha comunicato in via informale, a un giorno dal primo evento, che per decisione del commissario straordinario Rosanna Purchia vengono annullati tutti i concerti già programmati».

