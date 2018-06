Saltano i prelievi del sangue per un incendio che non esiste

Il contrattempo in via Vittime di Bologna: non è la prima volta che il meccanismo va in tilt

Disagi ieri mattina alla Asl di via Vittime di Bologna. Intorno alle sette del mattino, quando già una discreta coda di pazienti – circa un centinaio – si era formata per effettuare analisi o prenotazioni, è scattato l’allarme antincendio. Dopo i primi attimi di panico, il personale ha invitato i pazienti a uscire dall’edificio mentre l’allarme ha continuato a suonare per circa un’ora, prima che qualcuno lo bloccasse.

Un grande seccatura per i presenti che, digiuni per via delle analisi da fare, hanno dovuto attendere nel piazzale dell’Asl che la situazione tornasse alla normalità. Alcuni hanno infatti deciso di tornare a casa mentre altri sono rientrati nella struttura per attendere pazientemente il loro turno.

Non è la prima volta che in via Vittime di Bologna si presentano problemi simili. L’allarme antincendio è già scattato tre volte nel giro degli ultimi mesi. In tutti i casi senza motivo. L’azienda sanitaria è comunque a conoscenza del problema, che sta cercando di risolvere. «Come da prassi per la sicurezza, quando l’allarme è scattato il personale ha fatto uscire le persone, ma il disagio si è protratto per una mezz’ora al massimo – spiegano dalla Asl To5 -, dopodiché prelievi e analisi sono ripresi normalmente. Sicuramente c’è stato un disguido di cui l’azienda si scusa». I tecnici dovranno intervenire in maniera radicale sull’impianto che dovrebbe essere sistemato in breve tempo.