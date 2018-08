Salumerie Falchero – Dalla pasta fresca ai taglieri, il gusto pieno al Quadrilatero

I sapori della tradizione, la genuinità e anche una certa fantasia creativa negli abbinamenti: tutte caratteristiche che alle Salumerie Falchero, ristorante aperto in pieno Quadrilatero Romano in via San Domenico 7bis/a quattro anni e mezzo fa, non mancano. Il resto lo fanno un ambiente giovanile e la convivialità dello staff di cinque persone guidato da Luca Impronta:

«Il nostro è un gruppo affiatato e abbiamo cercato di conservate al massimo i sapori della tradizione facendo sempre la massima attenzione alla stagionalità dei prodotti e a quello che propongono i nostri fornitori giornalmente. Ecco perché abbiamo un menù alla carta che cambia almeno una volta al mese, cercando di soddisfare i gusti di tutti».

Dagli antipasti, come il tagliere misto della casa che è un piacere per gli occhi e per la bocca tutto all’insegna della cucina piemontese, agli gnocchi al Castelmagno, dalle tagliate di manzo ai panzerotti, passando per il pesce, la carne, il coniglio, lo stinco, i dolci della tradizione, tutto alle Salumerie Falchero è preparato espressamente. La pasta è fresca tutti i giorni, la carne arriva solo dai migliori allevamenti e c’è una ricerca costante dei prodotti del territorio. E la location, con il suo soffitto a cassettoni e il dehors aperto sino ai primi di ottobre, è assai confortevole.

Le Salumerie Falchero sono aperte sempre la sera da martedì a domenica (19.30-23.30), sabato e domenica anche a pranzo. E nel weekend è gradita la prenotazione.

Contatti: 392.8717099