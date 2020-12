Salva gli dèi dell’Antica Grecia in Immortals Fenyx Rising!

Ubisoft ha annunciato che Immortals Fenyx Rising è disponibile per Stadia, Xbox Series X | S, le console Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Amazon Luna, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, oltre a Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Sviluppato dallo studio di Ubisoft Quebec, il team autore di Assassin’s Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising è una nuova ed emozionante IP che porterà le avventure mitologiche a nuovi e incredibili livelli. I giocatori vestiranno i panni di Fenyx, una semidivinità alata impegnata in una missione per salvare gli dèi dell’Antica Grecia e la loro casa da una maledizione oscura. Solo padroneggiando i leggendari poteri degli dèi, superando prove eroiche e affrontando terribili mostri mitologici, Fenyx sarà in grado di affrontare Tifone, il Titano più letale dell’intera mitologia greca.

Immortals Fenyx Rising è una variante entusiasmante e divertente del genere dei giochi d’azione e avventura open world, che offre un’esplorazione davvero avvincente attraverso spostamenti sempre dinamici. Corri in vaste zone aperte, scala montagne enormi e plana nei cieli per scoprire tutti i segreti delle varie regioni ispirate alle divinità greche attraverso l’Isola dorata. Oltre a garantire un’esperienza avvincente a tutti gli aspiranti eroi, il gioco offre un’azione dinamica, frenetici combattimenti corpo a corpo e in aria, e storie ispirate alla mitologia greca. I giocatori dovranno combattere contro creature gigantesche come i Ciclopi, il Minotauro e Medusa, ma con l’aiuto della spada di Achille, l’arco di Ulisse e le ali di Dedalo, potranno anche lanciarsi in aria per affrontarle senza alcun timore. Oltre ai combattimenti, alcuni enigmi nello scenario metteranno alla prova la logica e la strategia dei giocatori, da semplici rompicapi fino agli epici sotterranei di Tartaro.

Chi ha prenotato il gioco riceverà una missione bonus, Una Storia di Fuoco e Fulmini. Inoltre, la Gold Edition di Immortals Fenyx Rising include il gioco base, il Season pass e alcuni contenuti di gioco aggiuntivi. Gli ulteriori contenuti di gioco inclusi nel Season Pass introdurranno nuove divinità, mitologie, eroi, scenari e stili di gioco in tre DLC: Una nuova divinità, Miti del regno d’oriente e Gli dèi perduti. Il piano post-lancio include anche eventi di gioco gratuiti, sfide dei sotterranei settimanali e missioni giornaliere.