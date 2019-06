Salvato il gattino rimasto intrappolato nella stazione metro Re Umberto

E’ a lieto fine l’avventura di un piccolo micio di 50 giorni che, spaventato dal forte temporale di venerdì pomeriggio, si è rifugiato all’interno dell’intercapedine all’ingresso della stazione metro di Re Umberto. Alcuni passanti hanno avvertito i miagolii e dato l’allarme. Ci sono voluti due giorni di lavori congiunti tra personale della metropolitana, volontari di associazioni animaliste, guardie zoofile e vigili del fuoco per liberare il piccolo animale che finalmente nella notte tra il 23 e il 24 giugno è stato recuperato sano e salvo. Gtt ringrazia tutti coloro che si sono prodigati per salvare il piccolo micio, che è in buone condizioni, attualmente in carico ad una associazione e che potrà essere presto adottato.