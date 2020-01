Il “salvavita” è un barattolo giallo e blu

E’ stato presentato il progetto dei Lions per le persone in difficoltà

Una barattolo giallo e blu. Per salvare la vita alle persone sole, anziane o con gravi patologie. È questo l’obiettivo del “Barattolo d’emergenza salvavita”, l’ultima idea avuta dal “Lions Club Caselle Torinese Airport” che in queste settimane è stato presentato sia a Caselle sia a Mappano, dove la presentazione è avvenuta martedì sera nella sala consiliare “Lea Ga rofalo”, all’interno del municipio. Il barattolo all’interno conterrà tutta una serie di informazioni utili ai soccorritori in caso di interventi in abitazioni o in situazioni di pericolo. «Ogni possessore, infatti, dovrà compilare il ricco questionario presente all’interno del cilindro in plastica: anagrafica, malattie, medicinali presi, numeri e indirizzi di figli, parenti, amici, della badante o del medico di base», spiegano il presidente dei Lions, Davide Lanzone, e il suo vice, il dottor Stefano Di Natale, medico di famiglia a Caselle.

Durante la serata è stato presentato il progetto “#maninalto”, che partirà nella scuola paritaria dell’infanzia San Michele e che si prefigge l’obiettivo «di insegnare ai bambini la corretta pulizia delle mani e l’importanza dell’igiene», spiega il dottor Salvatore Piazza, chirurgo del Mauriziano.