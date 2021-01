Salvini a processo a Torino. Il commento su Stellantis: “Scelta poco italiana” [FOTO e VIDEO]

Il leader della Lega, imputato per vilipendio all'autorità giudiziaria, in tribunale: "Attaccato sistema, non giudice"

Matteo Salvini è arrivato in Tribunale a Torino per presenziare all’udienza che lo vede coinvolto come imputato per vilipendio all’autorità giudiziaria.

SALVINI IN AULA: “ATTACCATO SISTEMA, NON GIUDICE”

Il vilipendio all’autorità giudiziaria, per il quale Salvini è accusato, fa riferimento ad un episodio del 2016. Il leader della Lega, allora europarlamentare, dichiarò durante un convegno di voler “difendre ogni leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana, un cancro da estirpare”. Durante il processo di questo pomeriggio, il leader della Lega si è difeso così: “Non volevo attaccare un giudice x o un giudice y, anche perché non mi permetterei mai di farlo. Attaccai il sistema, la frase fu detta per accusare qualcuno che utilizzava le indagini della magistratura a fini politici”.

IL COMMENTO SU STELLANTIS

Poco prima dell’ingresso in tribunale, il leader della Lega si è detto scettico sulla fusione tra Fca e Psa parlando ai microfoni dei giornalisti: “In un momento di crisi le aziende strategiche dello Stato vanno tutelate e protette. Non si capisce perché quando una azienda italiana, penso a Fincantieri, prova a entrare nel mercato francese l’Europa si oppone, mentre quando una azienda francese entra nell’azionariato di una azienda italiana, come l’ex Fiat, nessuno dice nulla. Temo che sia tardi: il Governo sarà chiamato a risponderne di fronte agli operai, ai fornitori e ai subfornitori”

“Se devo fare un pronostico – ha aggiunto Salvini -, in Francia non licenzieranno neanche un operaio e a essere licenziati rischiano di essere gli operai italiani, questo mentre il Governo dormiva e la proprietà faceva una scelta poco italiana”.